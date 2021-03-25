Жительница Кузбасса вынудила соседа отдать ей пенсию, избив кочергой

Кемерово, 25 марта. Женщина хотела попросить у соседа денег на выпивку, но он ей отказал. Тогда она набросилась на мужчину с кочергой и забрала у него пенсию.

Сотрудники правоохранительных органов в Междуреченске возбудили уголовное дело против местной жительницы, которая избила пенсионера кочергой, желая заполучить его деньги. По данным полиции, злоумышленница уже привлекалась к уголовной ответственности.

Женщина знала, что ее 62-летний сосед получил пенсию и напросилась к нему в гости. Она хотела одолжить у мужчины денег на спиртное, однако тот ей отказал. Тогда фигурантка взялась за железный предмет и нанесла пострадавшему 12 ударов. После этого пенсионер согласился отдать ей 12 тыс. рублей. Преступница забрала деньги и скрылась с места происшествия.

После того как потерпевший пришел в себя, он сообщил о произошедшем в полицию. Против подозреваемой возбудили уголовное дело. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Еще одно нападение произошло в московском метро. Там пьяный мужчина набросился на сотрудницу подземки, сообщило РИАМО.