США не смогли найти альтернативу российской нефти

Москва, 25 марта. Соединенные Штаты увеличивают импорт российской нефти и нефтепродуктов из-за санкций в отношении Венесуэлы, считает аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева.

Она объяснила, что ранее потребности США в сырье обеспечивала Венесуэла. Однако после введения санкций против компании PDVSA импорт венесуэльской нефти прекратился. В результате Вашингтон оказался вынужден обратиться к Москве.

Однако президент США Джо Байден выступил против импорта российского сырья. По его словам, поставки нефти из России якобы угрожают национальной безопасности Соединенных Штатов, пишет ИА REGNUM.

Как объяснила Анна Зайцева, в среднесрочной перспективе США вряд ли смогут отказаться от российской нефти, поскольку в таком случае им придется искать альтернативу тяжелому сырью. В то же время резко нарастить поставки из Канады и Мексики невозможно, указала аналитик.

Согласно данным Минэнерго США, объем закупок российской нефти в 2020 году составил 538 тысяч баррелей в сутки. В годовом выражении импорт нефти из РФ в США вырос на 3,5%. Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев ранее в комментарии ФАН объяснил, зачем США увеличивают закупки энергоносителей из России.