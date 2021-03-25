Депутат Госдумы Владимир Бурматов рассказал, зачем участвовать в акции «Час Земли»

Через 2 дня пройдет всемирная акция в поддержку экологии «Час Земли», которая проводится каждый год в последнюю субботу марта.

В этот час гаснут огни всемирно известных зданий, миллионы людей по всему миру выключают свет в домах, чтобы выразить неравнодушие к будущему экологии.

Координатор федерального партийного проекта «Чистая страна», председатель комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов каждый год участвует в акции, он рассказал в беседе с ФАН, какие простые вещи могут помочь улучшить экологию.

«Я хорошо отношусь к акции, помимо того, я каждый год в ней участвую и всех своих подписчиков призываю к этому. Наши экологические проблемы ничем не отличаются от таковых в других странах. У нас есть проблемы с качеством воздуха, воды, состоянием водоемов, лесов», — рассказал собеседник агентства.

Депутат признался: он считает, что люди могут изменить экологию к лучшему ответственным потреблением.

«По большому счету «Час Земли» — это про ответственное потребление. Нужно ли нам использовать такое количество ресурсов, которое мы тратим, и так к нему относиться? Есть смысл подумать о будущем поколении: что им достанется? Мне кажется, что такие простые вещи, как не выбрасывать мусор на дорогу, а донести его до урны, уже помогут улучшить экологию», — добавил Владимир Бурматов.

Нужно стараться разделять отходы, избегать покупки неэкологичных товаров. Также необходимо ответственно относиться к потребляемым ресурсам: воде и электроэнергии, подчеркнул депутат.

«Такие простые вещи принято недооценивать: сходить в кафе со своим многоразовым стаканчиком, отказаться от пакета и пойти в магазин с шопером», — резюмировал собеседник ФАН.

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