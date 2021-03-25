Кадровик объяснил, почему россиянам сложно найти работу после 40 лет

Москва, 25 марта. Аналитики SuperJob назвали возраст от 54 до 56 лет самым «безнадежным» в плане шансов на трудоустройство.

Сложившуюся ситуацию прокомментировала директор Института профессионального кадровика, кандидат экономических наук Валентина Митрофанова. Она побеседовала с несколькими руководителям компаний, которые убеждены, что с возрастом любой сотрудник более медленно усваивает новую информацию.

«У меня даже были компании, где справедливо ценили внутренних сотрудников с опытом и пытались обучать их новым технологиям. Но все они столкнулись с проблемами», — отметила в беседе с kp.ru Митрофанова.

Из-за этого многие специалисты, переступив определенный возрастной порог, предпочитают уходить в те профессии, где нет постоянных обновлений. Тем, кто работает с информационными технологиями, устроиться на новом месте довольно сложно, считает Валентина Митрофанова. К тому же многими предприятиями руководят люди в возрасте от 30 до 35 лет. Часть из них не хочет трудоустраивать специалистов старше их самих.

Из-за пандемии коронавируса часть россиян перевели на удаленную работу. Лишь 30% из них трудятся на дому до сих пор. Недавний опрос показал, что 75% респондентов хотели бы работать удаленно на постоянной основе. Из них 38% выступают за строго дистанционный формат. Еще 35% готовы комбинировать удаленку и поездки в офис.