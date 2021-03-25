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Кадровик объяснил, почему россиянам сложно найти работу после 40 лет

Кадровик объяснил, почему россиянам сложно найти работу после 40 лет

Москва, 25 марта. Аналитики SuperJob назвали возраст от 54 до 56 лет самым «безнадежным» в плане шансов на трудоустройство.

Сложившуюся ситуацию прокомментировала директор Института профессионального кадровика, кандидат экономических наук Валентина Митрофанова. Она побеседовала с несколькими руководителям компаний, которые убеждены, что с возрастом любой сотрудник более медленно усваивает новую информацию.

«У меня даже были компании, где справедливо ценили внутренних сотрудников с опытом и пытались обучать их новым технологиям. Но все они столкнулись с проблемами», — отметила в беседе с kp.ru Митрофанова.

Из-за этого многие специалисты, переступив определенный возрастной порог, предпочитают уходить в те профессии, где нет постоянных обновлений. Тем, кто работает с информационными технологиями, устроиться на новом месте довольно сложно, считает Валентина Митрофанова. К тому же многими предприятиями руководят люди в возрасте от 30 до 35 лет. Часть из них не хочет трудоустраивать специалистов старше их самих.

Из-за пандемии коронавируса часть россиян перевели на удаленную работу. Лишь 30% из них трудятся на дому до сих пор. Недавний опрос показал, что 75% респондентов хотели бы работать удаленно на постоянной основе. Из них 38% выступают за строго дистанционный формат. Еще 35% готовы комбинировать удаленку и поездки в офис.

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