Кедми рассказал, как будут действовать США в ответ на «Северный поток — 2»

Москва, 25 марта. Давление на Россию со стороны США может усилиться по всем сферам, как это было ранее. Об этом заявил израильский военно-политический эксперт Яков Кедми.

Как он отметил, НАТО включили действия России в список вызовов, которые «представляют угрозу для Альянса». Чем больше РФ будет продвигаться в той или иной области, тем резче будет становиться риторика США, вплоть до усиления попыток пропагандистского и экономического давления.

«Это единственное, что у них осталось. Сколько Байден еще недель будет оставаться формально на своем посту — это неизвестно», — указал Кедми.

По мнению эксперта, в том случае, если не будет никаких неожиданностей, и первая ветка «Северного потока — 2» будет закончена уже через несколько недель, острота американских заявлений может увеличиться.

«"Северный поток — 2" — это публичная пощечина США, и на это надо будет ответить», — заявил аналитик.

Он подчеркнул, что в ответ США попробуют «распалить ситуацию внутри России», и, конечно, будут использовать внешние способы давления, такие как экономические санкции.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о необходимости остановить строительство «Северного потока — 2». Он подчеркнул, что Вашингтон может ввести новые санкции против газопровода, если его достроят или сертифицируют, передает сайт 360tv.ru. Однако в России заверили, что никакие заявления не смогут помешать завершению проекта.