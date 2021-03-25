Марокко ограничило авиасообщение с пятью африканскими странами

Рабат, 25 марта. Марокко приостановило авиасообщение с Ливией для сдерживания распространения коронавируса.

Национальное управление аэропортов объявило, что страна также прекращает полеты в еще четыре государства: Мали, Гану, Демократическую Республику Конго и Гвинею.

По данным ведомства, ограничение продлится до 10 апреля 2021 года. Санкции распространяются и на туристов, которые транзитом пытаются попасть в вышеперечисленные державы.

На прошлой неделе правительство Марокко также включило в список стран с ограниченным авиасообщением Аргентину, Боснию и Герцеговину, Ботсвану, Камерун, Хорватию и Мозамбик. Решение связано с ухудшением эпидемиологической ситуации.

В республике выявлено порядка 493 тысяч случаев заражения COVID-19. Для борьбы с заболеванием в государстве зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V».

Еще одна североафриканская страна, которая одобрила отечественный препарат — это Тунис. Прививку от коронавируса уже сделал местный министр здравоохранения.