Союз биатлонистов России извинился перед комментатором Дмитрием Губерниевым

Москва, 25 марта. Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) извинилась перед комментатором телеканала «Матч ТВ» Дмитрием Губерниевым за ошибку в интервью с Денисом Иродовым.

Представители СБР в Telegram-канале опубликовали заявление, в котором принесли извинения известному комментатору Дмитрию Губерниеву. Сотрудники организации подчеркнули, что процитировали высказывание журналиста с ошибкой в интервью с трехкратным чемпионом мира среди юниоров Денисом Иродовым.

«Важная поправка к нашему интервью с Иродовым — главный биатлонный комментатор страны в своем репортаже называл Дениса «Царем Иродовым», а не «Царем Иродом», — отметили в пресс-службе СБР.

До этого Губерниев раскритиковал сотрудников организации за неточность в интервью. Он написал, что никогда не называл спортсмена так, как указано в публикации СБР.