Адвокатов экс-мэра Владивостока оправдали по делу о воспрепятствовании правосудию

Владивосток, 25 марта. Представители осужденного бывшего мэра города были отпущены из зала суда. Их обвиняли в оказании влияния на потерпевшего.

Юристы проходили по статье о воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования. Их подозревали в попытках повлиять на потерпевшего и заставить его дать ложные показания во время заседания, однако фигурантов оправдали.

Напомним, что в апреле 2019 года Пушкарева приговорили к 15 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 млн рублей по делу об ущербе, нанесенном муниципальной компании «Дороги Владивостока».

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