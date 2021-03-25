Троянский конь США обрек Европу на распад без ее скорой дружбы с Россией

64 года назад, 25 марта 1957 года, шесть стран Западной Европы, входившие в Европейское объединение угля и стали: Бельгия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Франция и ФРГ, — подписали Римский договор о создании Европейского экономического сообщества (ЕЭС), прообраза нынешней «единой Европы» в лице Евросоюза (ЕС), созданного в 1993 году.

Помимо всех социально-экономических изменений, связанных с этим объединением: свободного передвижения капитала, рабочей силы, товаров и услуг, создания единого таможенного пространства и т. д., — в этом объединении, особенно в исторической ретроспективе, можно и нужно отметить три существенных момента.

Во-первых, географические контуры ЕЭС удивительным образом совпадали с контурами державы Карла Великого. Впервые за 11 веков Германия, Италия и Франция вновь стали частями единого целого. Причем произошло это не в результате масштабных военных завоеваний (как при Наполеоне и отчасти при Гитлере), а «мирным путем».

Во-вторых, этот «мирный путь», призванный преодолеть более чем тысячелетнюю франко-германскую вражду, явно строился по рецептам другого Карла — Маркса, указавшего на то, что «политика следует за экономикой». Поэтому «единая Европа» изначально стала результатом симбиоза социалистов марксистского толка со Святым престолом Ватикана.

В-третьих, сам этот симбиоз стал возможен и востребован только в условиях Холодной войны и под эгидой англо-американского «атлантизма» в рамках НАТО, для которого идеология «общеевропейского дома» была идеологией раскола — не только советского военно-политического блока, но и самого Советского Союза, выступая альтернативой ему.

Последующая история продемонстрировала все плюсы и минусы геостратегического проекта ЕЭС. Свою главную задачу: способствовать уничтожению «советского лагеря социализма», — он, несомненно, выполнил и даже перевыполнил. Причем ключевым моментом здесь стало т. н. «объединение Германии», то есть фактическое поглощение ГДР бундесреспубликой. После чего встал вопрос о дальнейшей судьбе этого проекта, объединявшего к 1990 году уже 12 европейских стран: к исходной «шестерке» добавились Великобритания, Дания и Ирландия (1973), Греция (1981), а также Испания и Португалия (1986).

Кстати, на флаге ЕЭС–ЕС с 1955 года изображены 12 золотых пятиконечных звезд, которые «символизируют совершенство и полноту». Но на практике этим «совершенством и полнотой» в ЕЭС ограничиваться не стали, приняв концепцию территориального расширения. На пике этого процесса в состав «единой Европы» входили 28 европейских государств, степень интеграции которых, а также роль наднациональных органов евровласти над ними постоянно усиливались.

Это вызывало и вызывает растущее недовольство со стороны ряда стран-обитателей «общеевропейского дома». Вплоть до «Брекзита» Соединенного Королевства, процесс которого растянулся на 2016–2020 годы и, по большому счету, непонятно, когда закончится. Но уже ясно, что примеру Лондона готовы последовать во многих других столицах «единой Европы».

Причины тому — те же самые, которые в свое время способствовали успеху данного проекта, то есть социально-экономические. Пока ЕС пользовался привилегиями в рамках глобальной рыночной экономики и «империи доллара», плюсы евроинтеграции значительно перевешивали минусы, а жителями «общеевропейского дома» стремились стать многие страны не только Европы, но и всего мира. Украинский Евромайдан 2013–2014 годов — самая наглядная и яркая тому иллюстрация. Да и в России число коль из Уренгоя, желающих «пить баварское», заметно отличается от нуля.

Показательно и то, что процесс расширения Евросоюза на Восток, как и процесс расширения НАТО на Восток, контролировался и направлялся не столько из Брюсселя, сколько из Вашингтона. «Новая Европа», в состав которой вошли бывшие страны социалистического лагеря и даже три бывшие союзные республики СССР, стала своего рода «троянским конем» США внутри «единой Европы».

Но как только глобальный рынок и «империя доллара» начали трещать по швам, «единой Европе» на геополитическом уровне стала грозить судьба пресловутого среднего класса. Для обоих в дивном новом мире постиндустриальных технологий просто не оказывается экологической ниши, и поэтому они скукоживаются, словно шагреневая кожа из повести Бальзака.

Так что «Брекзит» — только первый звонок к предстоящему распаду «единой Европы», которая, конечно, так или иначе успеет отметить в 2022 году свое 65-летие. Но доживет ли она до следующего своего юбилея — очень большой вопрос, просто потому что с крахом глобального рынка она может легко оказаться без ресурсов. С этой точки зрения «Брекзит» приобретает еще одно, дополнительное измерение, поскольку Содружество наций, во главе которого стоит монарх Соединенного Королевства, наряду с Россией, — основной поставщик ресурсов в современном мире.

Самое интересное, что общеевропейские элиты этого как будто не понимают. И, отказываясь от развития взаимовыгодного сотрудничества сначала с Россией, а теперь и с российско-китайским стратегическим союзом, активно рубят сук, на котором сидят. В общем, чем «единую Европу» породили, тем ее, похоже, и убьют.