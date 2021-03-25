Террорист Царнаев стал разменной фигурой в идейном противостоянии Трампа и Байдена

Вашингтон, 25 марта. Верховный суд США может пересмотреть отмену смертного приговора террористу Джораху Царнаеву. Это зависит от того, даст ли делу ход президент Америки Джо Байден.

Суд согласился рассмотреть жалобу правительства на отмену федеральным апелляционным судом смертного приговора, вынесенного террористу-смертнику Джохару Царнаеву. Апелляция была подана Министерством юстиции США.

Фигура Царнаева стала разменной в противостоянии сторонника республиканских ценностей Трампа и хрестоматийного демократа Байдена. Новый американский глава выступает за все хорошее против всего плохого, пишет TheHill, и смертная казнь для истового демократа — это определенно плохо. Но терроризм, который представляет фигура Джораха Царнаева — тоже плохо. Еще нужно насолить своему предшественнику, и не дать ход самому резонансному делу конца его правления — отличная возможность. Решение Байдена в любом случае станет судьбоносным не только для террориста, но и для самого президента.

Эту точку зрения частично разделяет судья О. Роджери Томпсон. В 200-страничном отчете по делу террориста Томпсон заявил, что Царнаев вне зависимости от того, примут апелляцию или нет, больше никогда не выйдет на свободу. Таким образом, вопрос смертной казни покидает правовое поле и становится предметом споров философских и политических. Решение суда по Царнаеву и то, даст ли делу ход новый хозяин Белого дома, определит ценности, которые Америка избрала как самые главные на ближайшие годы.

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