Управляющего отделением ВТБ в Ярославле Илью Гофтмана арестовали

Ярославль, 25 марта. Суд арестовал управляющего отделением ВТБ Илью Гофтмана. Его обвинили в превышении должностных полномочий, а также в незаконном разглашении банковской тайны.

Сотрудники правоохранительных органов задержали управляющего ярославским отделением банка 24 марта. Ему официально предъявили обвинение. ВТБ активно сотрудничает со следствием в рамках расследования уголовного дела. При этом офис в Ярославле работает в штатном режиме.

Адвокат обвиняемого Александр Захарьин не комментирует информацию о своем подзащитном, так как дал подписку о неразглашении. Максимальное наказание, предусмотренное законом по статье о превышении полномочий, составляет четыре года лишения свободы. По статье о коммерческой тайне — три года.