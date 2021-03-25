Юнармейцы сняли фильм о блокаде Ленинграда

Юнармейцы сняли короткометражный фильм об одном из самых драматичных событий Великой Отечественной войны — о блокаде Ленинграда. При поддержке музейного комплекса «Дорога памяти. 1418 шагов к Победе» авторы фильма рассказали о людях, которые, несмотря на тяжесть испытаний, сумели выстоять и выжить в осажденном фашистами Ленинграде. По словам юнармейца Егора Шихарева, несмотря на холод, голод, постоянные артобстрелы и бомбежки, ленинградцы все 900 дней блокады противостояли врагу.

«Сегодня я узнал, что такое страх и голод, — говорит Егор Шихарев, чей голос звучит за кадром. — Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продлилась 900 дней. 900 дней жители города были отрезаны от всей остальной страны! Но люди не сдавались, стойко и мужественно противостояли врагу. Каждый получал всего 125 граммов хлеба в день. Но ленинградцы продолжали работать: изготавливали и ремонтировали танки, самолеты, морские и полевые орудия, минометы. Дети ходили в школу и помогали взрослым как могли».

Авторы короткометражки проведут зрителей по залам музея. Они расскажут, когда началась блокада Ленинграда, как фашисты стремились уничтожить город, а когда им это не удалось, решили задушить его жителей голодом. Фильм вызывает сильные эмоции и глубокое сочувствие ленинградцам. За время блокады от голода и обстрелов умерло около миллиона человек. Но город не сдался! 18 января 1943 года в результате операции «Искра» удалось прорвать кольцо и освободить людей.

Фильм о блокадном Ленинграде стал четвертой короткометражкой, снятой юнармейцами в рамках проекта «Два капитана». Три предыдущих были посвящены защитникам Брестской крепости, подвигу партизан и труженикам тыла. В планах — съемки еще четырех короткометражек. Темы, затронутые в сюжетах среди прочих, стали основой для литературных произведений и иллюстраций, отправленных на конкурс, который Главный штаб Движения проводит совместно с издательством «Детская литература». В этом году он посвящен 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Прием конкурсных работ уже завершен. До конца апреля специальная комиссия определит призеров в трех номинациях: «Лучший рассказ», «Лучшее поэтическое произведение» и «Лучшая иллюстрация». В скором времени на сайте www.detlit.ru начнется голосование, результаты которого покажут, кто получит приз зрительских симпатий.

Лучших авторов наградят 1 июня в Москве в рамках Международного дня защиты детей. Работы победителей будут опубликованы на официальных сайтах Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» и издательства «Детская литература».