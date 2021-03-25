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Перечислены способы отличить поддельное зарядное устройство для смартфона от оригинального

Перечислены способы отличить поддельное зарядное устройство для смартфона от оригинального

Москва, 25 марта. Поддельное зарядное устройство может не только испортить аккумулятор смартфона, но также и стать причиной пожара, заявил эксперт Андрей Соловьев.

Главная проблема не сертифицированного зарядного устройства заключается в его примитивной конструкции. Такое мнение выразил эксперт по мобильным технологиям Андрей Соловьев. По его словам современный смартфон нуждается в больших токах напряжения при зарядке.

«Если вы используете зарядное устройство, которое не учитывает потребности телефона, то здесь могут быть проблемы. Одна из них заключается в том, что сильное напряжение приводит к увеличению температуры батареи», — пояснил он в эфире «Радио 1».

Большинство смартфонов загораются или взрываются именно из-за использования неоригинальных зарядных устройств. Отличить оригинальный аксессуар от поддельного можно по особым надписям. На девайсе должны быть данные о том, с какими токами и напряжением оно работает.

«Производитель не должен скрываться: это должно быть брендированное устройство. Если вы держите в руках зарядку, на которой вообще ничего не написано или написано какими-то кривыми буквами, то перед вами подделка», — добавил он.

Не так давно специалист Роскачества объяснил, как нужно закрывать приложения в смартфоне. По его словам любые приложения необходимо закрывать полностью, а не просто «смахивать». Именно так можно увеличить срок эксплуатации гаджета.

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