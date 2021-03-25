Перечислены способы отличить поддельное зарядное устройство для смартфона от оригинального

Москва, 25 марта. Поддельное зарядное устройство может не только испортить аккумулятор смартфона, но также и стать причиной пожара, заявил эксперт Андрей Соловьев.

Главная проблема не сертифицированного зарядного устройства заключается в его примитивной конструкции. Такое мнение выразил эксперт по мобильным технологиям Андрей Соловьев. По его словам современный смартфон нуждается в больших токах напряжения при зарядке.

«Если вы используете зарядное устройство, которое не учитывает потребности телефона, то здесь могут быть проблемы. Одна из них заключается в том, что сильное напряжение приводит к увеличению температуры батареи», — пояснил он в эфире «Радио 1».

Большинство смартфонов загораются или взрываются именно из-за использования неоригинальных зарядных устройств. Отличить оригинальный аксессуар от поддельного можно по особым надписям. На девайсе должны быть данные о том, с какими токами и напряжением оно работает.

«Производитель не должен скрываться: это должно быть брендированное устройство. Если вы держите в руках зарядку, на которой вообще ничего не написано или написано какими-то кривыми буквами, то перед вами подделка», — добавил он.

Не так давно специалист Роскачества объяснил, как нужно закрывать приложения в смартфоне. По его словам любые приложения необходимо закрывать полностью, а не просто «смахивать». Именно так можно увеличить срок эксплуатации гаджета.