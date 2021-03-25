Сенатор Пушков посоветовал Киеву оставить Донбасс в покое

Москва, 25 марта. Если Донбасса нет в украинских нормативно-правовых документах, то и Киеву пора прекратить на него «зариться». Такое заявление сделал российский сенатор Алексей Пушков.

Глава СНБО Алексей Данилов ранее посоветовал исключить слово «Донбасс» из украинского языка. На его заявление отреагировал российский сенатор Алексей Пушков, который считает, что в такой ситуации Киев должен оставить регион в покое.

«Нет его в украинских документах — и не надо. Самому Донбассу не надо», — сказал Алексей Пушков.

Сенатор также отметил, что Донбасс никогда не имел отношения к Украине и территориям, заселенным украинцами. Этот регион всегда являлся российским, пишет издание «Русские онлайн».

Ранее публицист Анатолий Вассерман тоже отреагировал на заявление Данилова. Он подчеркнул, что украинские политики не знают ни географию, ни историю, ни экономику, раз предлагают отказаться от слова «Донбасс».