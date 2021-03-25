Французский режиссер Бертран Тавернье умер в 79 лет

Париж, 25 марта. Известный французский режиссер Бертран Тавернье скончался на 80-м году жизни, заявили в Twitter представители музея «Институт Люмьер».

Информации о причинах смерти Тавернье не поступало. Супруга Сара, дети Нильс и Тиффани, внуки и Тьерри Фремо подтвердили сообщение о трагедии.

Бертран Тавернье начинал свою карьеру кинокритиком, однако позднее снял около 30 фильмов. Киноленты, которые принесли ему наибольшую популярность — «Полуночный джаз», получивший «Оскар» за лучшую музыку к кино, а также боевик «Полицейский отряд L-627», снятый еще в 1992 году.

Актриса Лиана Жвания скончалась в 71 год, сообщало Федеральное агентство новостей. О смерти артистки стало известно из заявления на сайте петербургского ТЮЗа имени А.А. Брянцева.