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Эксперт объяснил, почему не стоит спешить менять резину на летнюю

Эксперт объяснил, почему не стоит спешить менять резину на летнюю

Москва, 25 марта. Глава технического центра «Волин» Ольга Селезнева посоветовала водителям не спешить с переходом на летнюю резину. Как объяснил специалист, температура для этого еще слишком низкая.

Несмотря на то, что первый месяц весны уже подходит к концу, автолюбителям пока не стоит "переобувать" машины. По словам Селезневой, это очень коварный период, когда среднесуточная температура еще нестабильна и может отличаться резкими колебаниями от плюса к минусу.

«Время менять резину еще не пришло. Весна – это такое коварное время, когда под солнцем +10 градусов, а ночью температура может опуститься до -5 и ниже. Как правило, резину надо менять, когда среднесуточная температура составляет более +7 градусов, и она стабильно держится в течение недели. То есть когда уходят ночные заморозки», — объяснила эксперт в эфире «Радио 1».

Кроме того, она напомнила о важности состояния резины, которое необходимо отслеживать. От качества шин зависит длина тормозного пути и управляемость автомобиля. При хранении покрышек нужно учитывать температуру, чтобы избежать их деформации.

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