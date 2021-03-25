Эксперт объяснил, почему не стоит спешить менять резину на летнюю

Москва, 25 марта. Глава технического центра «Волин» Ольга Селезнева посоветовала водителям не спешить с переходом на летнюю резину. Как объяснил специалист, температура для этого еще слишком низкая.

Несмотря на то, что первый месяц весны уже подходит к концу, автолюбителям пока не стоит "переобувать" машины. По словам Селезневой, это очень коварный период, когда среднесуточная температура еще нестабильна и может отличаться резкими колебаниями от плюса к минусу.

«Время менять резину еще не пришло. Весна – это такое коварное время, когда под солнцем +10 градусов, а ночью температура может опуститься до -5 и ниже. Как правило, резину надо менять, когда среднесуточная температура составляет более +7 градусов, и она стабильно держится в течение недели. То есть когда уходят ночные заморозки», — объяснила эксперт в эфире «Радио 1».

Кроме того, она напомнила о важности состояния резины, которое необходимо отслеживать. От качества шин зависит длина тормозного пути и управляемость автомобиля. При хранении покрышек нужно учитывать температуру, чтобы избежать их деформации.

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