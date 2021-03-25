ФАН обсудил идею об уголовной ответственности за повторную передачу телефонов в тюрьмы

Москва, 25 марта. Федеральное агентство новостей (ФАН) обсудило инициативу с собеседниками, близкими к ФСИН. Такая мера положительно скажется на системе контроля в исправительных учреждениях.

По словам источника, подобное нововведение станет дополнительным эффективным инструментом в наведении порядков как в следственных изоляторах, так и исправительных колониях. В настоящий момент попытки передачи телефонов в учреждения уголовно-исполнительной системы встречаются повсеместно.

Кроме того, собеседники ФАН отметили, что методы доставки запрещенных предметов постоянно совершенствуются. Например, с помощью квадрокоптеров в исправительные учреждения пытаются передать не только телефоны, но и наркотические вещества.

Нельзя забывать и о том, что нарушители, отправляющие средства связи в ИК и СИЗО, привлекаются только к административной ответственности. Поэтому осознанно совершают это преступление. Максимальная санкция, предусмотренная за нарушение, 5 тыс. рублей.

Комитет Государственной думы по информационной политике ранее предложил ввести уголовную ответственность за повторную передачу средств связи в тюрьмы. Председатель комитета Александр Хинштейн считает, что наказание за это слишком незначительное.