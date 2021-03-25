Серпентолог перечислил «вредные способы» оказания первой помощи при укусе гадюки

Москва, 25 марта. Доктор биологических наук, герпетолог и серпентолог Владимир Черлин разъяснил, как правильно действовать при укусе гадюки.

Для взрослых яд гадюки не так опасен, как, например, яд южных ядовитых змей или гадюки на Кавказе. Тем не менее организм каждого человека по-разному реагирует на укус. В старых руководствах по оказанию первой помощи сказано, что на конечность, в которую змея впрыснула яд, следует наложить жгут. Однако в действительности это делать не следует, отметил серпентолог Владимир Черлин. Специалист перечислил другие «вредные способы» оказания первой помощи при укусе змеи.

«Жгут только усугубит вред для здоровья. Еще часто советуют высасывать яд, но это не имеет особого смысла. Весь яд все равно не высосать, а даже мизерные его остатки будут оказывать отравляющее действие», — отметил собеседник «Радио 1».

Сильный организм справится с ядом без какой-либо помощи. Тем не менее человека, укушенного гадюкой, нужно обязательно доставить в медучреждение. В московских лесах змеи, вероятно, проснутся в начале апреля. В это время они будут вялыми и малоактивными, уточнил Черлин.

В некоторых случаях змеиный яд полезен для человека. Российские ученые заявили, что он способен подавлять коронавирусную инфекцию. Наибольшую эффективность продемонстрировал яд гадюк Никольского. Он отличается мощной вирулицидной активностью против SARS-CoV-2.