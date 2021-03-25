Киев, 25 марта. Президент Украины Владимир Зеленский не решится на самостоятельные активные действия в отношении Донбасса при поддержке американского лидера Джо Байдена.

Об этом рассказал корреспондент американской газеты на русском языке «Горизонт» Павел Кожевников в интервью изданию Украина.ру.

Известно, что на территориях прифронтовых поселков Донбасса все чаще фиксируются обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В связи с этим пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отметил, что факт прогрессирующей напряженности на линии соприкосновения вызывает беспокойство и чреват возможными провокациями.

«Посмотрите на карту, где находится Украина? Любому военному аналитику ясно, что эта страна — выигрышный плацдарм для военных действий. Такое «подбрюшье» России, конечно же, является жизненно важным вопросом и для Европы, и для США», — подчеркнул Кожевников.

Эксперт также обращает внимание на то, что поддержание войны в Донбассе входит в интересы Зеленского. Это служит своеобразным напоминанием для тех, кто не захотел жить на Украине, однако сам лидер не отважится на решительные военные действия — он предпочтет открыть двери «украинским освободителям».

Ранее Селиванов рассказал о попытках Киева скрыть масштабные потери ВСУ в Донбассе.