Принцесса Евгения поделилась личными фото с мужем и новорожденным сыном

Лондон, 25 марта. Принцесса Евгения Йоркская, член королевской семьи Великобритании, умилила подписчиков фотографиями новорожденного сына Августа Бруксбэнка.

Дочери герцога и герцогини Йоркских (принца Эндрю и его жены Сары) 23 марта исполнился 31 год. На своей странице в социальной сети Instagram принцесса спустя пару дней после праздника поблагодарила поклонников за теплые слова и пожелания.

Пост она сопроводила кадрами, на которых запечатлены ее супруг Джек Бруксбэнк и малыш, родившийся в феврале.

«Я получила самый лучший подарок, о котором только могла мечтать!!» — написала принцесса.

Подписчики в комментариях пожелали маме и малышу крепкого здоровья и восхитились, насколько счастливой выглядит семья на фотографиях.

«Восхитительные снимки!»; «Спасибо, что делитесь такими личными фотографиями ваших близких», — написали фанаты.

В настоящее время ребенка ждет супруга принца Гарри Меган Маркл. В скандальном интервью Опре Уинфри герцог и герцогиня Сассекские сообщили, что в начале лета у них родится дочь.