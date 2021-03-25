Специалист оценил необходимость создания новой вакцины против мутировавшего SARS-CoV-2

Москва, 25 марта. Новую вакцину от коронавируса при необходимости можно создать в течение месяца, но опасности такой мутации SARS-CoV-2 пока нет, сообщил профессор Центра Гамалеи Александр Бутенко.

Технология производства профилактического препарата против коронавируса отработана, поэтому создание новой вакцины не займет больше месяца, сообщил Бутенко в интервью «Радио 1».

Масштабирование производства занимает больше времени, отметил профессор, хотя и в этом есть опыт и можно рассчитывать на ускоренные сроки. На данный момент нет штамма коронавируса, устойчивого к существующим вакцинам, и появление такой мутации патогена оценивается как маловероятное, подчеркнул Бутенко. Исследование вакцин по отношению к мутациям проводится постоянно.

«Нет доказательств, что эта изменчивость и появление новых вариантов может привести к тому, что существующие типы вакцин окажутся неэффективными», — подчеркнул эксперт.

В России не зафиксировано массового распространения мутировавших штаммов коронавируса SARS-CoV-2, отметила ранее вице-премьер Татьяна Голикова. Она приняла участие в расширенном заседании итоговой коллегии Роспотребнадзора.