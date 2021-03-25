В Госдуме объяснили смысл законопроекта о нижней границе платного образования в вузах

Установление нижней границы платного образования в вузах не означает, что высшее образование станет менее доступно, пояснили в Госдуме. Заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы РФ Любовь Духанина рассказала, что законопроект Минобрнауки России, о котором стало известно ФАН, прежде всего будет препятствовать снижению качества оказания образовательных услуг.

22 марта 2021 года на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для обсуждения был размещен проект закона о внесении изменений в порядок определения платы за услуги государственных бюджетных учреждений Министерства науки и высшего образования РФ, оказываемые ими сверх установленного задания. Документ предполагает, что с 2024 года размер платы за оказание услуг не может быть ниже величины нормативных затрат на оказание аналогичной государственной услуги.

Заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы РФ, координатор проекта ОНФ «Равные возможности — детям» Любовь Духанина обратила внимание ФАН на тот факт, что стоимость платного образования в отдельных случаях может быть и снижена.

«Новый порядок платы за услуги подведомственных Минобрнауки бюджетных учреждений предусматривает, что с 2024 года платные услуги по стоимости не могут быть ниже тех, которые оказываются в рамках госзадания. Это касается и обучения студентов на платных местах. Недостаточное финансовое обеспечение реализации образовательной программы может привести к возникновению у вуза дефицита средств и, как следствие, к снижению качества оказания образовательных услуг. Нововведение в порядке определения платы за оказание образовательных услуг будут этому препятствовать», — пояснила депутат.

Таким образом, нововведение позволит сохранить доступность высшего образования и обеспечить при этом адекватное финансирование данной услуги.

Духанина добавила, что в законе «Об образовании» остается норма, согласно которой образовательные организации вправе снизить стоимость услуг по договору об оказании платных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости за счет собственных средств. Она напомнила, что министр науки и высшего образования Валерий Фальков ранее сообщил: в этом году количество бюджетных мест в вузах достигло 542 тысяч, что на 10% больше, чем годом ранее.

«По словам министра, рост количества мест, финансируемых за счет бюджета, продолжится, и 90% новых бюджетных мест будут открыты в региональных вузах. В совокупности эти меры позволят сохранить доступность высшего образования и обеспечить при этом адекватное финансирование данной услуги», — заверила парламентарий.

Академик Российской академии образования, заведующий кафедрой психологии факультета МГУ Александр Асмолов сказал корреспонденту ФАН, что вопрос качества и доступности образования в настоящее время — один из самых острых.

«В связи с пандемией мы оказались в виртуальном мире, многие курсы ведутся дистанционно. Возникают закономерные вопросы о соответствии качества образования, получаемого удаленно. Каждый раз, когда дело затрагивает экономические параметры, мы можем попасть в тяжелейшую ситуацию нарушения социальной справедливости по отношению к нашим выпускникам школ, за которых у меня болит душа», — пояснил академик.

Асмолов добавил, что Министерство образования РФ в условиях разворачивающегося финансового кризиса решает серьезную задачу. Для улучшения качества образования должны быть мобилизованы ресурсы, и обсуждаемый проект направлен именно на это.