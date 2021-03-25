В США рассказали, почему российская подлодка «Ясень» представляет смертельную угрозу

Вашингтон, 25 марта. Тихоходность российских подлодок типа «Ясень» является главной опасностью подобных субмарин, считают аналитики из США.

Головная подводная лодка нового класса «Ясень» под названием «Северодвинск» совершила погружение в воды Атлантики в 2018 году, напомнил военный эксперт Калеб Ларсон в статье для The National Interest, перевод которой приводит «НьюИнформ». По его словам, несколько недель военнослужащие ВМС Соединенных Штатов безуспешно пытались напасть на ее след.

Субмарину «Северодвинск», представляющую собой самую передовую подводную лодку в РФ, передали Военно-морскому флоту России в 2014 году, напомнил Ларсон. Он уточнил, что АПЛ способна нести крылатые ракеты. Кроме того, подлодка оборудована очень чувствительным гидролокатором, из-за расположения которого торпедные аппараты были перенесены в середину «Северодвинска» ближе к рубке. При помощи использования в конструкции АПЛ особой стали инженерам удалось снизить магнитную сигнатуру субмарины.

Многие процессы на борту подводной лодки полностью автоматизированы, ввиду чего с управлением «Северодвинском» может справиться экипаж всего из 65 человек. Однако главной особенностью субмарины является способность передвигаться практически бесшумно, подчеркнул Ларсон, опираясь на мнение адмирала ВМС США Джеймса Фогго, который дал интервью изданию 60 Minutes. По словам военачальника, проект «Ясень» является совершенно новым типом АПЛ, обладающим большой боеспособностью и малошумностью. Он добавил, что потеря такой субмарины из виду в мирное время является головной болью, но во время войны это будет смертельно опасным просчетом.

Ранее стало известно, что подводные лодки класса «Ясень» получат на вооружение новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Кроме того, военный эксперт Алексей Леонков рассказал, почему другая российская субмарина — «Акула», привела к панике в Великобритании, передает сайт 360tv.ru.