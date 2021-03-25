Американский пилот прославился после нецензурной тирады в адрес либералов

Сан-Франциско, 25 марта. Неизвестный пилот разразился потоком нецензурной брани в радиоэфире над заливом Сан-Франциско. Пользователи Сети и правоохранители пытаются установить личность матерщинника.

В начале марта этого года в районе аэропорта Минета в Сан-Хосе сканер управления смог поймать обличительную тираду одного из пилотов, пролетающих над заливом Сан-Франциско. Запись пламенного монолога была опубликована в блоге One Mile at a Time.

«К черту этих гребаных либералов, к черту этих чудаков, разъезжающих внизу на своих гребаных Хендаях, к черту это место, к черту эту страну!» — срывается, чуть не крича, пилот в кабине.

Рядовые пользователи могут ознакомиться с полной версией монолога на сайте Live ATC. Live ATC — это онлайн-архив, который предоставляет всем желающим прямые трансляции управления воздушным движением с диспетчерских пунктов и радиолокационных станций по всему миру.

Live ATC смог подтвердить подлинность самого разговора, однако не определить, пилот какого именно борта залил эфир потоком мата.

«Мы не можем ни определить, ни подтвердить личность того, кто сделал эти комментарии», — говорится в электронном письме представителей сайта журналистам портала SF Gate.

Представитель аэропорта Минета Деметрия Мачадо назвала поведение неизвестного пилота крайне непрофессиональным» и заявила, что перенаправила сообщение в Федеральное управление гражданской авиации.

«FAA (Федеральная администрация авиации. — Прим. ред.) расследует факт заявлений, которые неизвестный пилот одной из авиакомпаний сделал во время захода на посадку в международном аэропорту Минета Сан-Хосе на прошлой неделе. Мы уже сообщили об инциденте в авиакомпанию», — говорится в заявлении официального представителя FAA Яна Грегора.

Представитель Федеральной авиационной администрации отдельно подчеркнул, что любые разговоры между пилотами, не касающиеся безопасности полета, запрещены на высоте ниже десяти тысяч футов (около трех км. — Прим. ред.). Поэтому расследоваться будет не характер высказываний пилота, а сам факт разговора на нерабочую тему на запрещенной для этого высоте.

Ранее Федеральное агентство новостей публиковало подборку нецензурных или курьезных высказываний, которые позволили себе политики разных стран и эпох в прямом эфире.