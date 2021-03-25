Адвокат Навального рассказала об ухудшении здоровья блогера в колонии

Владимир, 25 марта. Самочувствие осужденного блогера Алексея Навального ухудшилось. О проблемах со здоровьем рассказала его адвокат Ольга Михайлова.

По словам защитника, Навальный не может наступать на одну ногу, кроме того, ее клиент страдает от сильных болей в спине.

Блогер сейчас отбывает срок в колонии на территории Владимирской области по делу «Ив Роше». Ранее он был приговорен к условному сроку, но не выполнил условия, прописанные в приговоре. На фоне публикаций об ухудшении состояния блогера пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Кремль не следит за здоровьем осужденного Навального. Эта тема не входит в зону интересов, сообщал ФАН.