Участок земли у саратовской гостиницы изъят в федеральную собственность

Саратов, 25 марта. Арбитражный суд Саратовской области постановил передать давно оспариваемую территорию в федеральную собственность.

Земельный участок у гостиницы «Словакия» был изъят в федеральную собственность, сообщил ФАН источник в Арбитражном суде Саратовской области.

Эта территория в течение длительного времени является объектом для споров. Горожане хотят видеть на этом месте сквер, который стал бы продолжением набережной, однако собственник в лице ООО «Юридическая компания «Фемида-Саратов» организовал там парковку и сдавал торговые площади.

По решению суда участок перешел в собственность муниципалитета, а затем, вероятно, будет передан городу. В этом случае местные чиновники смогут приступить к благоустройству территории.