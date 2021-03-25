Депутат Валерий Газзаев рассказал о планах совершенствования национальной политики

Законодателям и федерального, и регионального уровня необходимо активнее взаимодействовать для реализации эффективной национальной политики. Об этом ФАН сказал глава комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев.

«Одним из направлений деятельности комитета Госдумы по делам национальностей является сотрудничество и взаимодействие с регионами, — сказал он. — Мы хотим иметь возможность анализировать итоги работы по реализации государственной национальной политики на региональном и муниципальном уровнях».

Валерий Газзаев отметил, что задачи национальной политики вышли на первый план во многом благодаря главе государства. Депутат напомнил, что был образован Совет при президенте по межнациональным отношениям, который ведет сегодня большую работу.

Кроме того, в новом майском указе поставлены задачи, которые напрямую влияют на качество жизни людей, в том числе на межнациональную и этноконфессиональную ситуацию.

«Мы должны на системной основе продолжать реализацию Стратегии, — сказал он. — Благодаря документу сегодня действует региональное законодательство по развитию основных направлений национальной политики, запущена государственная информационная система мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций».

В этой связи важно использовать уже накопленный в регионах опыт, убежден Валерий Газзаев. Он выразил уверенность, что взаимодействие Госдумы и парламентов регионов поможет решить задачи, которые поставил президент страны.

Ранее Валерий Газзаев призвал популяризировать курорты Северного Кавказа. По его словам, в этом регионе действует отдельная государственная программа. Газзаев выразил надежду, что намеченные точки роста Северного Кавказа в виде курортов и транспортной инфраструктуры будут ощутимо влиять на экономическое благополучие граждан.