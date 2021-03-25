Путин провел встречу с деятелями культуры. События дня. ФАН-ТВ

Путин провел встречу с деятелями культуры

Владимир Путин провел встречу с лауреатами премий президента молодым деятелям культуры. Глава государства поздравил всех причастных с Днем работника культуры и отметил, что этот профессиональный праздник по-своему близок каждому человеку.

«Культура пронизывает буквально все сферы общественной, государственной и личной жизни. И к представителям этой сферы — литераторам, живописцам, служителям театра, кино, музейным хранителям, сотрудникам культурно-просветительских учреждений — у нас в стране всегда было и остается особо уважительное, я бы сказал, трепетное отношение», — сказал президент.

Глава государства отметил, что педагоги, артисты, художники и писатели внесли большой личный вклад в развитие просвещения. И подчеркнул значимость отечественной культуры, так как именно через эту сферу подрастающее поколение может увидеть достижения предшественников.