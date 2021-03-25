Путин провел встречу с деятелями культуры. События дня. ФАН-ТВ

Путин провел встречу с деятелями культуры
Владимир Путин провел встречу с лауреатами премий президента молодым деятелям культуры. Глава государства поздравил всех причастных с Днем работника культуры и отметил, что этот профессиональный праздник по-своему близок каждому человеку.
«Культура пронизывает буквально все сферы общественной, государственной и личной жизни. И к представителям этой сферы — литераторам, живописцам, служителям театра, кино, музейным хранителям, сотрудникам культурно-просветительских учреждений — у нас в стране всегда было и остается особо уважительное, я бы сказал, трепетное отношение», — сказал президент.
Глава государства отметил, что педагоги, артисты, художники и писатели внесли большой личный вклад в развитие просвещения. И подчеркнул значимость отечественной культуры, так как именно через эту сферу подрастающее поколение может увидеть достижения предшественников.
«Необходимо, чтобы уже состоявшиеся, авторитетные деятели культуры принимали более активное участие в становлении молодых поколений, новых поколений, в том числе в развитии природного дара юных талантов — будущих звезд просвещения и искусства, формирования у них высокого эстетического вкуса и глубокой содержательности», — отметил Путин.
Минздрав отметил эффективность всех российских вакцин
Все три вакцины от коронавируса российского производства одинаково эффективны. Об этом сообщил замглавы Минздрава Павел Пугачев. По его словам, смысла ждать какого-то определенного препарата нет.
«Все три вакцины, они одинаково эффективны, поэтому нет смысла кому-то ждать одну или вторую вакцину. Любой из этих трех вакцин можно вакцинироваться смело», — сказал замминистра.
Как добавил Пугачев, Минздрав будет информировать граждан о возможностях, связанных с реабилитацией после COVID-19, через портал госуслуг. Также, по его словам, все необходимые условия для организации медицинской реабилитации переболевших COVID-19 в России есть.
«Важно: средства бюджета, которые предусмотрены на эти мероприятия, включены в программу государственных гарантий на 2021 год, установлен тариф для каждого случая госпитализации по вопросам медицинской реабилитации, поэтому все необходимые условия для того, чтобы организовать эту работу, безусловно, есть», — сказал он.
Голикова сообщила о темпах распространения британского штамма COVID-19
В России нет массового распространения зарубежных штаммов коронавируса. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании итоговой коллегии Роспотребнадзора.
«Системная работа по мониторингу циркуляции вируса позволяет утверждать, что массового распространения британских или южноафриканских вариантов коронавируса в Российской Федерации нет, и тем более нет других штаммов, которые на сегодняшний день фиксируются в мире», — подчеркнула вице-премьер.
Голикова отметила, что отечественные тест-системы и вакцины позволяют эффективно обнаружить и нейтрализовать имеющиеся мутирующие штаммы вирусов. В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова добавила, что в России удалось избежать предполагаемого риска появления микст-инфекций COVID-19 и гриппа путем вакцинации 60% населения страны от гриппа.