Участники ПМЭФ-2021 обсудят африканскую проблематику

Москва, 25 марта. Африка станет одной из тем Петербургского международного экономического форума, который состоится в начале июня 2021 года. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр отметил, что в 2022 году состоится второй саммит Россия — Африка. Кроме того, в нынешнем году состоится встреча министров иностранных дел России и стран «тройки» Африканского союза, в который входят ЮАР, Египет и Демократическая Республика Конго.

«Африканскую проблематику предполагается включить в программу предстоящего в июне Петербургского международного экономического форума. На текущий год также запланирована очередная встреча министров иностранных дел России и «тройки» Африканского союза», – пояснил Лавров.

Он также добавил, что в ближайшее время будут разработаны «дорожные карты» российско-африканского сотрудничества в экономической, научной и гуманитарной сферах.

Стоит отметить, что первый саммит Россия — Африка состоялся в октябре 2019 года в Сочи. В мероприятии приняли участие представители всех 54 государств африканского континента, 43 из них были представлены на высшем уровне.