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Экономика

Россия поставит на белорусские НПЗ 4,5 млн тонн нефти во втором квартале

Россия поставит на белорусские НПЗ 4,5 млн тонн нефти во втором квартале

Москва, 25 марта. Объем поставок российской нефти на Новополоцкий и Мозырский НПЗ во втором квартале составит 4,5 млн тонн. Ровно столько же Россия поставила в Белоруссию в первом квартале.

Такие сведения приводит ТАСС со ссылкой на источник в энергетической отрасли. По данным агентства, из 4,5 млн тонн российской нефти 2,076 млн тонн придется на «Роснефть», 0,72 млн тонн — на «Лукойл», 0,65 млн тонн — на «Сургутнефтегаз». Еще 0,352 млн тонн сырья поставит «Газпром нефть» и 0,313 млн тонн — «Татнефть».

Свою долю в поставки черного золота на белорусские НПЗ также внесут «Славнефть» (88,7 тысячи тонн), «Башнефть» (101 тысяча), «Русснефть» (71,2 тысячи) и ряд других компаний. В общей сложности на Новополоцкий НПЗ планируется поставить 2,25 млн тонн нефти. Ровно столько же пойдет на Мозырский НПЗ.

Минтранс РФ в начале месяца сообщил о начале перевалки белорусских нефтепродуктов через российские порты. Первые партии с Мозырского НПЗ прибыли в Усть-Лугу 6 марта.

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