Россия поставит на белорусские НПЗ 4,5 млн тонн нефти во втором квартале

Москва, 25 марта. Объем поставок российской нефти на Новополоцкий и Мозырский НПЗ во втором квартале составит 4,5 млн тонн. Ровно столько же Россия поставила в Белоруссию в первом квартале.

Такие сведения приводит ТАСС со ссылкой на источник в энергетической отрасли. По данным агентства, из 4,5 млн тонн российской нефти 2,076 млн тонн придется на «Роснефть», 0,72 млн тонн — на «Лукойл», 0,65 млн тонн — на «Сургутнефтегаз». Еще 0,352 млн тонн сырья поставит «Газпром нефть» и 0,313 млн тонн — «Татнефть».

Свою долю в поставки черного золота на белорусские НПЗ также внесут «Славнефть» (88,7 тысячи тонн), «Башнефть» (101 тысяча), «Русснефть» (71,2 тысячи) и ряд других компаний. В общей сложности на Новополоцкий НПЗ планируется поставить 2,25 млн тонн нефти. Ровно столько же пойдет на Мозырский НПЗ.

Минтранс РФ в начале месяца сообщил о начале перевалки белорусских нефтепродуктов через российские порты. Первые партии с Мозырского НПЗ прибыли в Усть-Лугу 6 марта.