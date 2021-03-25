Курский сенатор призвал не бояться отмены «ковидных» льгот

Сенатор от Курской области, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» призвал не бояться отмены льготных выплат.

«Ничего страшного с 1 апреля не произойдет. Все обязательные социальные выплаты для людей, получающих социальные пенсии, а их у нас немного, порядка 3,5 млн человек, будут проиндексированы. Для них предусмотрена такая же индексация, как и для остальных пенсионеров, только ее объем несколько ниже, около 4%. Отмена коснется льгот, которые были введены на время борьбы с пандемией. Это разовые выплаты, в том числе самозанятым. Системных льгот это не коснется», — заявил Рязанский.

Сенатор рассказал, что на постоянной основе останутся меры поддержки семей с детьми. Он добавил, что вышел новый закон, иначе регулирующий их поддержку, при котором доходы семьи должны быть доведены до прожиточного минимума из расчета на каждого члена. Рязанский отметил, что меры поддержки населения, которые были введены на время пандемии коронавируса, станут постоянными. Разовые же выплаты семьям с детьми до 16 лет касались только периода пандемии.

«Не надо забывать, что существуют региональные выплаты, которые производятся в соответствии с региональным законодательством. Видов такой социальной поддержки более тысячи», — прокомментировал Рязанский.

Ранее ФАН рассказывал, что петербуржцы, которые жили внутри блокадного кольца на территориях, принадлежащих Ленобласти, получат право на льготы от Петербурга.