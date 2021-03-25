Художник из Краснодара расписывает здания по всему миру. ФАН-ТВ

Георгий Куринов — известный по всему миру стрит-арт художник из Краснодара. Любовь к искусству ему привил отец, у которого была своя студия изобразительного искусства.

После школы Георгий поступил в университет по специальности графический дизайн. Когда окончил вуз — устроился на работу в офис. Но через некоторое время художник решил выйти за рамки привычной жизни: ему хотелось создавать большие работы, он всерьез увлекся муралами — огромными граффити.

«Меня очень сильно увлекает процесс. Когда был какой-то пустырь или какая-то совершенно неприметная, грязная, а может быть — какая-то даже старая стенка. И как рождается идея, в какой момент происходит рождение концепции, как потом происходит творческий процесс, какие эскизы приходят в голову, как это все отрисовывается. И потом локация просто-напросто меняется с ног на голову», — рассказывает художник.

Творить Георгий начал в родном Краснодаре. Сейчас его новые граффити регулярно появляются в разных районах. Художник выбирает здания, согласовывает с руководством города и принимается за работу. Зачастую чиновники помогают молодому человеку с необходимыми материалами. Он расписывает не только жилые дома. В арт-объект мастер превратил и здание института масличных культур. Работы Куринова посвящены различным темам: современным технологиям, патриотизму, защите природы; есть и футуристические картины. Одно из самых известных его творений в Краснодаре — мурал «Вернем Лео». Художник изобразил переднеазиатского леопарда, который находится на грани исчезновения, на здании Фонда дикой природы. Граффити краснодарского мастера украшают стены зданий в Турции, Нидерландах, Казахстане, Испании, Италии и других странах.