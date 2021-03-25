Депутат Госдумы рассказал, зачем Украина укрепляет дамбу на СКК

Москва, 25 марта. Власти Киева намерены укрепить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы избежать попадания воды из Днепра в Крым. Об этом сообщали в украинских СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский месяц назад заявлял, что дамбу укреплять не потребуется. Однако сейчас так называемый «представитель президента Украины в АРК» Антон Кориневич рассказывает об обратном.

Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет в интервью российским журналистам поделился мнением по этому вопросу. Он считает, что укрепление дамбы нужно только для незаконных махинаций с деньгами.

«Изменение позиции по этому вопросу связано с отсутствием или наличием денег. Как только средства появляются, то есть западные кураторы что-то «подкидывают» — на Украине сразу готовы что-то делать. Надо же на чем-то украсть, что-то «распилить», — заявил собеседник.

По словам Шеремета, планируемые работы так и не доведут до конца. Власти на местах будут изображать активную деятельность, но не более того.

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году киевские власти решили «отрезать» полуостров от вод Днепра и перекрыли Северо-Крымский канал. Сенатор Севастополя Екатерина Алтабаева заявляла, что водную блокаду территории удалось преодолеть.