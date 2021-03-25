Книга для детей — это не только и не столько источник информации, сколько окно в новый мир, полный удивительных путешествий и открытий. Книга дает знания, развивает мышление, воображение и речь, но самое главное — учит чувствовать, сопереживать и любить, отличать добро от зла.

В наш век информационных технологий книгам все сложнее конкурировать с красочными компьютерными играми и мультфильмами. Увы, многие современные дети не любят читать, предпочитая книжному миру яркий мультипликационный, который сразу показывает картинку целиком, не заставляя думать и фантазировать. Немалую лепту вносят и родители, которым проще отвлечь ребенка мультиком, чтобы немного отдохнуть после работы или заняться делами по дому.

Международный день детской книги — отличный повод еще раз вспомнить, какую важную роль играет чтение в жизни ребенка. Расскажем, как и какого числа отмечается праздник, и напомним лишний раз, почему так необходимо читать детям.

История Международного дня детской книги

Всемирный день детской книги отмечается ежегодно 2 апреля уже довольно давно — с 1967 года. Инициатором учреждения праздника стал Международный совет по детской книге (IBBY), а сама идея принадлежала немецкой писательнице Йелле Лепман, сказавшей однажды:

«Дайте нашим детям книги, и вы дадите им крылья».

Дата была выбрана не случайно — она совпадает с днем рождения главного детского сказочника Ханса Кристиана Андерсена, подарившего миру множество прекрасных сказок на все времена. Из-под пера мастера вышли «Гадкий утенок», «Снежная Королева», «Дюймовочка» и многие другие произведения. К слову, сам писатель не любил, когда его называли детским сказочником, каждый раз возражая, что пишет в том числе и для взрослых.

Андерсен даже распорядился, чтобы на памятнике у его могилы не было изображено ни одного ребенка.

Как бы там ни было, а на книгах датского писателя выросло и еще вырастет много поколений малышей. Трудно было выбрать более подходящую дату для празднования Международного дня детской книги.

Интересно, что сама по себе детская литература возникла не так уж и давно — примерно в XVII веке. До этого времени детям читали в основном Библию и басни.

Миссия праздника и его традиции

Международный день детской книги был учрежден для того, чтобы привлечь внимание к проблеме важности чтения детям и детьми. Главная его цель — вовлечь ребят в прекрасный мир литературы, показать все его разнообразие и привить вкус к чтению книг.

Пожалуй, самой главной традицией праздника можно назвать проводимую один раз в два года Премию им. Х. К. Андерсена. Церемония награждения всесторонне поддерживается Международным советом по детской книге. На мероприятии чествуют писателей и художников-иллюстраторов, создающих произведения для детей.

Кроме того, в общеобразовательных учреждениях и библиотеках организуются тематические уроки, встречи с писателями, выставки и презентации, проводятся конкурсы чтецов и викторины на знание произведений. Победителей награждают грамотами, медалями и дипломами и, конечно, дарят книги.

Роль чтения в жизни детей

О том, что читать нужно и полезно, знают, пожалуй, все.

Чтение тренирует память. Сначала малыш запоминает свои первые буквы, затем учится складывать их в слоги, потом — в целые слова и, наконец, предложения. При этом хочешь не хочешь, а запомнишь, о чем там говорилось в начале фразы или страничкой ранее.

Книга развивает фантазию. Даже если в ней есть яркие иллюстрации, ребенку все равно придется напрячься, чтобы оживить нарисованных героев.

Увеличивается словарный запас и развивается речь. Волей-неволей запоминается правильное написание слов.

Формируется умение мыслить и строить причинно-следственные связи, что очень пригодится в последующем обучении.

Не зря чтение называют работой для души. Читая или слушая, как читают родители, ребенок сопереживает героям, расстраивается и радуется вместе с ними, учится понимать, что такое хорошо и что такое плохо. Совместное чтение и обсуждение сближает семью и помогает аргументированно отстаивать собственную точку зрения.

В конце концов, это просто прекрасный вид досуга, который никогда не даст заскучать.