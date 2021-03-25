В Госдуме напомнили премьеру Японии позицию России по Курилам

Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Юрий Швыткин напомнил премьер-министру Японии Есихидэ Суге, что Россия готова подписать мирный договор без каких-либо условий. Так депутат прокомментировал ФАН намерение японского премьера решить проблему Южных Курил через диалог с Россией.

«Решить нерешенную 70 послевоенных лет проблему непросто, но я намерен, основываясь на базовой позиции, приложить к этому все силы», — заявил Суга.

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги отметил, что Токио готов проводить совместную экономическую деятельность с Москвой на Курилах.

В свою очередь, Швыткин напомнил об ответственности за призывы к отчуждению российских территорий.

«Мы придерживаемся точки зрения, что подписание мирного договора без каких-либо условий первостепенно. Курилы перешли к нам по итогам Второй мировой войны и являются частью нашего государства. Всевозможные заявления, носящие деструктивный характер, об отторжении территории России неприемлемы и будут подвержены осуждению. Более того, поправкой к Конституции РФ закреплена невозможность отчуждения территории нашей страны. Поэтому хочу подчеркнуть, что все заявления руководителей Японии или других государств, ставящие под сомнение принадлежность Курил, не имеют никаких перспектив», — сказал депутат.

Швыткин напомнил, что граждане России поставили жирную точку в вопросе Курил, поддержав поправки в Конституцию РФ, в которые входит незыблемость территории нашего государства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва заинтересована в диалоге с Токио на тему Курильских островов. Спикер Кремля отметил, что российская сторона рассчитывает на скорейшее возобновление двусторонних контактов на высшем уровне.