Глава МЭР РФ Решетников заявил о начале замедления инфляции

Москва, 25 марта. Годовые темпы роста потребительских цен в России стали сокращаться. Такое заявление сделал министр экономического развития Максим Решетников.

Он отметил, что на текущий момент инфляция в стране достигла своего пика, стабилизировавшись на прошлой неделе на уровне 5,8%. Но в марте она начнет снижаться в годовом выражении и сможет достигнуть отметки в 5,7%, прогнозирует глава Минэкономразвития.

Решетников выразил мнение, что к декабрю этого года инфляция вернется к целевому уровню Центробанка в 4%. Вместе с тем среднегодовой показатель будет превышать это значение. Так, согласно прогнозу ЦБ, инфляция по итогам 2021 года достигнет от 3,7 до 4,2%.

Согласно данным Росстата, инфляция в РФ в период с 16 по 22 марта составила 0,2%. Также статистическая служба сообщала, что в феврале годовая инфляция в России выросла до 5,67%, относительно январских показателей в 5,19%.

Министерство экономического развития России также предложило установить планку колебания цен в районе 10%. В стране актуальная планка в 30%, однако в текущих условиях ее необходимо заметно сократить, считает Решетников.