Депутат ЛДПР оценил перспективы индексации пенсии работающим пенсионерам

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» рассказал о перспективах индексации пенсии работающим пенсионерам.

«Мы убеждены, что вопрос с индексацией пенсий работающим пенсионерам будет решен. У нас есть работающие граждане, получающие пенсии, необязательно по возрасту и необязательно пожилые. Это могут быть люди с определенным заболеванием, например инвалиды. Они трудятся, но им пенсии не индексируют. Это несправедливо», — заключил Нилов.

Помимо индексации пенсии работающим пенсионерам, фракция ЛДПР в текущем году выступила с несколькими социально значимыми инициативами. Так, здесь предложили выпустить продовольственные сертификаты. Нилов отметил, что во фракции сознательно отошли от термина «продовольственная карточка», поскольку она вызывает у населения негативные ассоциации с голодными 80-ми.

«Мы внесли инициативу, чтобы нуждающимся семьям выдавали сертификат с определенным номиналом в сумме 30% от установленного прожиточного минимума в регионе, на который они в конкретной торговой точке смогут приобрести товары первой необходимости. Это не алкоголь, не табак, не деликатесы. Сейчас мы ждем одобрения правительства. Подобные сертификаты способны не только помочь малообеспеченным гражданам, но и стимулировать бизнесменов», — рассказал Нилов.

Также в ЛДПР предложили увеличить пособие для граждан, ухаживающих за инвалидами I группы. Нилов отметил, что это очень тяжелая морально и физически работа. Он рассказал, что фракция ЛДПР предложила увеличить пособия для ухаживающих за пенсионерами старше 80 лет, поскольку они получают за работу всего 1 тыс. 200 рублей. Нилов полагает, что нужно уравнять всех ухаживающих за пенсионерами, выплачивая им пособие на сумму не менее одного МРОТ.

Ранее в материале ФАН депутат Госдумы Олег Шеин рассказал, что для покрытия дефицита Пенсионного фонда России необходимо ликвидировать «серый» и «черный» рынки труда.