Зрители «Маски» поняли по анонсу, кто из персонажей следующим покинет шоу

Москва, 25 марта. Анонс нового выпуска популярного шоу «Маска» вызвал в Сети настоящий ажиотаж. Зрители считают, что создатели совершили «прокол» и случайно «рассекретили» следующего аутсайдера.

Новый выпуск передачи выйдет в эфир НТВ в ближайшее воскресенье. Зрители с нетерпением ждут развития событий, следят за всеми анонсами и сообщениями создателей передачи.

В новом видео, появившемся в социальных сетях, промелькнули номера, которые артисты представят 28 марта. Показаны были и эмоции членов жюри — слезы телеведущей Регины Тодоренко, удивленное лицо певицы Валерии.

Но наибольшее внимание зрители обратили на кадр с ведущим программы Вячеславом Макаровым. На короткий миг рядом с ним мелькнул край белого крыла. Поклонники шоу тут же поняли, кто из персонажей следующим покинет шоу.

«100% Единорог»; «Виден кусок белого костюма в анонсе. Скорее всего принадлежит Единорогу»; «Спалили, что Единорог», — написали пользователи социальной сети «ВКонтакте».

Некоторые предположили, что под маской Единорога скрывается певица Наталья Подольская.

На прошлой неделе проект покинула Розовая Пантера. Под ярким костюмом скрывалась экс-ведущая шоу «Дом-2» и певица Ольга Бузова.