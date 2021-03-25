Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Шоу-бизнес

Зрители «Маски» поняли по анонсу, кто из персонажей следующим покинет шоу

Зрители «Маски» поняли по анонсу, кто из персонажей следующим покинет шоу

Москва, 25 марта. Анонс нового выпуска популярного шоу «Маска» вызвал в Сети настоящий ажиотаж. Зрители считают, что создатели совершили «прокол» и случайно «рассекретили» следующего аутсайдера.

Новый выпуск передачи выйдет в эфир НТВ в ближайшее воскресенье. Зрители с нетерпением ждут развития событий, следят за всеми анонсами и сообщениями создателей передачи.

В новом видео, появившемся в социальных сетях, промелькнули номера, которые артисты представят 28 марта. Показаны были и эмоции членов жюри — слезы телеведущей Регины Тодоренко, удивленное лицо певицы Валерии.

Но наибольшее внимание зрители обратили на кадр с ведущим программы Вячеславом Макаровым. На короткий миг рядом с ним мелькнул край белого крыла. Поклонники шоу тут же поняли, кто из персонажей следующим покинет шоу.

«100% Единорог»;

«Виден кусок белого костюма в анонсе. Скорее всего принадлежит Единорогу»;

«Спалили, что Единорог», — написали пользователи социальной сети «ВКонтакте».

Некоторые предположили, что под маской Единорога скрывается певица Наталья Подольская.

На прошлой неделе проект покинула Розовая Пантера. Под ярким костюмом скрывалась экс-ведущая шоу «Дом-2» и певица Ольга Бузова.

Новости партнеров