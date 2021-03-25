Зрители «Маски» поняли по анонсу, кто из персонажей следующим покинет шоу

Москва, 25 марта. Анонс нового выпуска популярного шоу «Маска» вызвал в Сети настоящий ажиотаж. Зрители считают, что создатели совершили «прокол» и случайно «рассекретили» следующего аутсайдера.
Новый выпуск передачи выйдет в эфир НТВ в ближайшее воскресенье. Зрители с нетерпением ждут развития событий, следят за всеми анонсами и сообщениями создателей передачи.
В новом видео, появившемся в социальных сетях, промелькнули номера, которые артисты представят 28 марта. Показаны были и эмоции членов жюри — слезы телеведущей Регины Тодоренко, удивленное лицо певицы Валерии.
Но наибольшее внимание зрители обратили на кадр с ведущим программы Вячеславом Макаровым. На короткий миг рядом с ним мелькнул край белого крыла. Поклонники шоу тут же поняли, кто из персонажей следующим покинет шоу.
«100% Единорог»;
«Виден кусок белого костюма в анонсе. Скорее всего принадлежит Единорогу»;
«Спалили, что Единорог», — написали пользователи социальной сети «ВКонтакте».
Некоторые предположили, что под маской Единорога скрывается певица Наталья Подольская.
На прошлой неделе проект покинула Розовая Пантера. Под ярким костюмом скрывалась экс-ведущая шоу «Дом-2» и певица Ольга Бузова.