Миронов рассказал, какие дополнительные меры поддержки семьи продлят после пандемии

Каким образом можно решить демографическую проблему в России, почему после пандемии необходимо пролонгировать дополнительные меры поддержки семей, рассказал руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе РФ Сергей Миронов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Сейчас, к сожалению, рассматривают вопрос о прекращении дополнительных мер помощи семьям с детьми, которые в период пандемии попали в трудную социально-экономическую ситуацию. Я считаю, что данные меры поддержки нужно пролонгировать. Более того, в свое время мы внесли законопроект, который тоже лежит в портфеле Госдумы, о системной поддержке семей с детьми», — сообщил Сергей Миронов.

Он отметил, что «Справедливая Россия» считает правильным оставить на постоянной основе данные социальные меры поддержки семей. Таким образом можно было бы решить демографическую проблему в стране. По его словам, в РФ падает уровень рождаемости. Это происходит потому, что жители странны, особенно женщины, не уверены в завтрашнем дне.

«Это неправильно. Это не стимулирует рождаемость. Все должно быть по-другому. Нормальная семья должна состоять из мужа, жены и троих детей, потому что именно третий ребенок дает прирост численности населения. Два ребенка лишь уравновешивают количество граждан. Вспомните, сколько было семей с двумя детьми, но прироста численности населения не было. Государство, конечно, должно думать об этом и стимулировать семьи как следует. Именно поэтому необходимо пролонгировать меры, которые были введены во время пандемии», — подчеркнул руководитель «Справедливой России».

Сергей Миронов отметил, что пособия в целом должны быть выше, так как рождение одного ребенка ведет к снижению доходов в семье в два раза.

«Для того, чтобы поднять уровень рождаемости, необходимо совершенно по-другому решать вопрос с материнским капиталом. С одной стороны, хорошо, что уже за первого ребенка начали выплачивать материнский капитал, расширяя возможность его применения. Мы же настаивали на том, чтобы на материнский капитал можно было приобрести отечественные автомобили и решить любую жилищную проблему, допустим, через строительство дачного домика», — объяснил политик.

Ранее ФАН сообщал, на какие льготы могут претендовать многодетные семьи.