Адвокат рассказал, как могут наказать Тиму Белорусских за наркотики

Факт признания вины белорусского певца Тимы Белорусских по делу о хранении наркотиков может учитываться судом, но он не является обязательным при назначении наказания. Об этом в комментарии ФАН заявил адвокат Янис Юкша.

На сайте Генеральной прокуратуры Белоруссии появилась новая информация по делу против популярного музыканта Тимы Белорусских (Тимофея Морозова), которого обвиняют в хранении запрещенных веществ. И если ранее 22-летний певец отрицал вину, то теперь он и его 25-летний знакомый полностью признались в содеянном.

Надзорное ведомство Белоруссии отмечает, что это преступление классифицируется по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Согласно статье, обвиняемому грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Янис Юкша рассказал, что признание вины, по усмотрению суда, может смягчить наказание, но не освободит Белорусских от полной ответственности.

«Степень наказания зависит от вида запрещенных веществ и от их количества. Суд перед вынесением приговора будет учитывать много других факторов: характеристику лица, совершено ли преступление впервые, попадало ли лицо в поле зрения правоохранительных органов ранее, какой образ жизни человек ведет, есть ли у него на попечении несовершеннолетние дети или престарелые родители. Факт признания вины может учитываться судом, но он не является обязательным при назначении наказания», — отметил Юкша.

Адвокат также предположил, что бы было с Белорусских, будь он гражданином Российской Федерации.

«По российскому законодательству предусматривается освобождение от ответственности, если лицо добровольно выдало наркотические вещества и активно способствовало раскрытию преступления. В то же время нельзя считать, что лицо активно способствовало раскрытию преступления в случае, когда в отношении этого лица уже были проведены определенные мероприятия», — объяснил он.

Музыканта Тиму Белорусских задержали 6 января в помещении одного из минских клубов. Во время личного обыска у рэпера обнаружили наркотическое вещество гашиш в количестве 0,4 грамма. Позднее стало известно, что у музыканта нашли почти 2 килограмма наркотиков. Эту информацию подтвердили представители артиста.

По белорусским законам обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы. Прокуратура направила дело в суд.