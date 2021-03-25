Моисей с окровавленными руками озадачил полицию Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 25 марта. Сегодня около 15:00 в центре Петербурга (на углу улицы Восстания и переулка Ульяны Громовой) прохожие обратили внимание на пожилого мужчину, у которого по рукам стекала кровь и капала на тротуар. Рядом оказался корреспондент ФАН.

Неравнодушные граждане вызвали полицию. Приехавший наряд стал проверять мужчину. Тот оказался слегка нетрезв и довольно разговорчив.

По его словам, ситуация не виделась ему угрожающей. На вопросы полицейских о происхождении порезов вначале отвечал, что упал, но ему не поверили. Позже мужчина пояснил, что глубокие порезы у него на ладонях появились, когда он хватался голыми руками за лезвие ножа, но где это произошло и в какой ситуации — объяснять полицейским отказался.

Ехать в отдел полиции тоже не пожелал. Себя называл дедушкой Моисеем. Старший наряда в звании капитана полиции вызвал скорую помощь и дал указание двум своим сотрудникам проверить окрестные дворы домов, справедливо полагая, что у истории может оказаться продолжение, а сам стал искать пострадавшего по базе данных.

Как можно было догадаться, мужчина оказался жителем одного из близлежащих домов.

Через 10 минут подъехала скорая помощь и врач сделал перевязку обеих рук. Сам пострадавший был искренне озадачен суетой, поднявшейся из-за него, и ласково уговаривал врача:

«Да зачем перевязывать. Я пописаю на руки и все само заживет».

Полиция Петербурга продолжает проверку происшествия и будет рада информации от очевидцев.