Хазанов, Коклюшкин и Васильева душевно поздравили Ефима Шифрина с юбилеем

25 марта юмористу, актеру, певцу и телеведущему Ефиму Шифрину исполняется 65 лет. Актриса Татьяна Васильева, писатель-сатирик Виктор Коклюшкин и художественный руководитель Московского Театра эстрады Геннадий Хазанов поздравили артиста с юбилеем через ФАН.

«Нельзя на сцене быть бесформенным»

Народная артистка Российской Федерации Татьяна Васильева рассказала ФАН, что с Шифриным их связывает совместная работа в театральных проектах. В спектакле «Танцуй со мной» по пьесе Хейфеца «Rock-n-roll на закате» они играют роли одиноких танцоров «на закате» жизни.

«Я знаю, что в его лице у меня есть полноценный партнер. И мы сделали очень хороший спектакль, — уверена Васильева. — Это вторая театральная наша встреча, я очень довольна Фимой! Мне нравится, что он болеет за спектакль».

Актриса отметила, что Ефим Шифрин всегда больше, чем она, готовится к спектаклю, а также приходит на репетиции на два или три часа раньше. Васильева назвала актера бесподобным и правильным во всех отношениях. По словам собеседницы ФАН, Шифрин, как профессиональный артист, никогда не позволяет себе того, что могло бы обеспокоить зрителей.

«Самое главное, что у него есть талант и чувство юмора по отношению к самому себе. Для меня это тоже очень ценно, — сказала актриса. — Он очень приятный человек в общении, небезразличный. Если есть какая-то проблема, я стараюсь себя переключать, но он всегда чувствует мое настроение, спрашивает, не случилось ли что-нибудь, не надо ли помочь. Это качество сейчас редко встретишь».

Васильева отметила превосходную физическую форму, в которой пребывает артист вопреки своему возрасту. Как известно, Шифрин занимается спортом, в частности бодибилдингом.

«Сейчас вообще большая проблема найти мужчину-партнера, потому что все как-то растолстели, обрюзгли, много пьют, много едят. Но у Фимы — старая закалка и принципы: нельзя быть бесформенным человеком на сцене, — поделилась актриса. — И никто не знает о его личной жизни — это тоже очень ценно».

Васильева добавила, что Шифрин крайне неприхотлив и ведет простой образ жизни.

«Ему не нужны какие-то райдеры с фруктами, напитками. Вот есть какой-то кофе суррогатный — он с удовольствием его выпьет и будет доволен, — рассказала ФАН Васильева. — Я очень довольна, что мы в этом году с ним сделали этот спектакль, что он был моим партнером. Я пока никого лучше вокруг себя не нашла».

Актриса успела поздравить своего коллегу по телефону. Она сообщила, что не сможет побывать на его юбилейном представлении в Театре мюзикла из-за своего вечернего спектакля.

«Я очень его люблю! Хочу, чтобы он жил долго, чтобы был в форме!» — передала через ФАН свои пожелания Татьяна Васильева.

Он рисковал — и добился успеха

Художественный руководитель Московского Театра эстрады, народный артист РСФСР Геннадий Хазанов поздравил своего коллегу по цеху, пожелав Шифрину оставаться таким же жизнелюбивым.

«Дорогой Фима! Пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить тебя за все, что ты сделал на нашей отечественной сцене. Хочу пожелать радости, удачи и такого же жизнелюбия и уверенности в собственном завтрашнем дне, которые ты демонстрируешь на протяжении последних 65 лет!» — передал Хазанов поздравления через ФАН.

В свою очередь, писатель-сатирик Виктор Коклюшкин в разговоре с ФАН объяснил успех Ефима Шифрина на сцене в течение стольких лет.

«Кроме чувства юмора у человека, который выходит на эстраду, должна быть готовность к тому, что это тяжело. Зритель, который сидит в зале, должен воспринимать, что это легко. Артист должен знать, что это трудно. Ефим это знал, поэтому много работал, рисковал и добился успеха. Поэтому его можно только поздравить», — сказал Коклюшкин.

Писатель-сатирик знаком с Нахимом Залмановичем с начала 1980-х годов. Коклюшкин выпускал телепередачу «Юмориста вызывали?», где снимался Шифрин, а также писал для артиста тексты для моноспектаклей. Кроме того, именно сатирик написал для юбиляра эстрадный монолог «Алло, Люся!», с которым к Шифрину пришла всесоюзная популярность.

Советский и российский артист, худрук «Шифрин-театра» Ефим Шифрин родился в 1956 году в поселке Нексикан в Магаданской области. Позже с семьей он переехал в Юрмалу.

В 1978 году окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства, а в 1985 получил диплом Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне — ГИТИС) по специальности «режиссура эстрады».

В 1990-м артист создал свой собственный театр, в котором представил несколько спектаклей и бенефисов. Он был лауреатом премии «Золотой Остап», снимался в кино (в том числе у Владимира Мирзоева и Андрея Кончаловского), и вот уже 10 лет сотрудничает с Театром мюзикла.

Юбилей артист отметит на сцене Московского театра мюзикла, где пройдет его творческий вечер «10 лет вместе».