Донбасс, 25 марта. Армия Киева стреляет по ДНР из тяжелых минометов. Украинские силовики установили камеры слежения за патрулями ОБСЕ. На учениях под Луганском погиб украинский солдат. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки ВСУ совершили четыре обстрела населенных пунктов ДНР на горловском и донецком направлениях. Огонь велся из тяжелых минометов калибром 120 мм, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Поселки Лозовое и Нижнее Лозовое в ЛНР обстреливались украинскими силовиками из 82-мм минометов, гранатометов различного типа и стрелкового оружия.

ВСУ установили камеры слежения за патрулями ОБСЕ

Для блокировки работы международной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе украинское командование прибегает к различным методам. О задействовании систем радиоэлектронной борьбы против беспилотников миссии, применении солдатами Киева своих разведывательных дронов для слежения за патрулями ранее сообщали в оборонных ведомствах ДНР и ЛНР.

Как сообщает разведка ДНР, в зоне ответственности подразделений 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ на юге Донецкой области установлены дополнительные видеокамеры для отслеживания перемещения патрулей ОБСЕ. Мероприятия санкционированы лично командующим оперативно-тактической группировки украинских войск «Восток».

Украинские силовики расстреляли сослуживца во время стрельб

В управлении Народной милиции ЛНР ожидают скорых обвинений со стороны Киева в обстреле подконтрольных ВСУ территорий, якобы повлекших гибель украинского военнослужащего. Причиной стал инцидент на позициях 1-го батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, результатом которого стало смертельное ранение украинского десантника.

Согласно данным разведки ЛНР, два дня назад на этих позициях проводились ночные учебные стрельбы. Командир роты, ответственный за организацию мероприятий, дал команду на начало стрельб, не убедившись в безопасности военнослужащих. В результате открытого огня несовместимые с жизнью ранения получил военнослужащий ВСУ, который находился возле мишеней и занимался наладкой подсветки. В Луганске предполагают, что гибель солдата будет подана командованием бригады как результат «агрессии сепаратистов».

Небоевые потери ВСУ

Украинские силовики в зоне ООС продолжают нести потери, которые не связаны с выполнением боевых задач. Во время отработки боевой готовности в 109-м батальоне 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ механик-водитель боевой машины наехал на своего коллегу по оружию. По результатам расследования инцидента сотрудниками военной службы правопорядка выяснилось, что управлявший техникой солдат не имел соответствующего допуска.

В Донецке информируют, что в последнее время существенно увеличилось количество небоевых потерь в передовых частях ВСУ из-за подрывов на минных заграждениях. В связи с этим в подразделениях украинской армии на передовой проводятся проверки инженерными службами вышестоящих штабов для уточнения и приведения в соответствие карт минных полей.