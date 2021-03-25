Ветеран ВОВ в возрасте 99 лет выполнила петлю Нестерова на летном симуляторе Су-34

Москва, 25 марта. Ветеран ВОВ Мария Колтакова, также известная как «стальная бабушка», может попасть в 14-й раз в Книгу рекордов России. На этот раз 99-летняя пенсионерка освоила тренажер Су-34.

Пенсионерка освоила авиационный симулятор истребителя Су-34 с VR-эффектом полного погружения. Инструктировал легендарную бабушку перед освоением сжатого курса штурмана Герой Российской Федерации военный летчик подполковник Андрей Дьяченко. Он же составил с ней пару в самолете во время отработки петли Нестерова, горизонтальной бочки и дозаправки в воздухе. После фигур высшего пилотажа экипаж Су-34 уничтожил при помощи ракет «воздух — земля» условного противника.

Перед освоением штурвала Мария Колтакова возложила цветы у памятника дважды Героя Советского Союза генерала Черняховского Ивана Даниловича. Генерал был первым командиром Колтаковой и лично вручил ей медаль «За отвагу» после боев под Воронежем.

Колтакова установила 13 рекордов. Себя она называет в шутку «стальной бабушкой». Пенсионерка участвовала в Курской битве, битвах за Харьков и Львов, прошла Польшу и Чехословакию, получив две контузии. Несмотря на это, она сумела вынести с поля боя свыше 300 раненых человек. Сейчас ветеран ведет уроки мужества и читает свои стихи.

Ранее «железная бабушка» освоила управление танком Т-72Б3 и прошла танковым маршрутом по военному полигону в Солотях. Тем самым Колтакова отметила 99-летие.