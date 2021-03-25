Москва, 25 марта. Народная артистка России Лариса Долина произвела фурор на гала-ужине премии «Жара», появившись на светском мероприятии в роскошном наряде.

Долина в последнее время не перестает удивлять коллег и фанатов поразительными изменениями во внешности. Звезда словно бы помолодела. Она стала выбирать более откровенные наряды и яркий макияж.

В очередной раз артистка сразила окружающих на вечере, посвященном премии «Жара», на котором присутствовали многие ее коллеги по шоу-бизнесу. Например, артисты Ольга Бузова, Филипп Киркоров и Анита Цой, телеведущая Юлия Барановская.

Долина надела для мероприятия черное платье с глубоким декольте, а на плечи набросила накидку. У белого рояля она исполнила несколько композиций и сорвала шквал аплодисментов.

Исполнительница рассказывала, что за пять месяцев сменила гардероб с 52 размера на 48. Похудела звезда, по ее утверждениям, без услуг диетологов, а лишь благодаря правильному питанию и физкультуре.

Среди тех, кто по достоинству оценил фигуру Долиной, оказался историк моды Александр Васильев. По его мнению, звезде очень пойдет образ под названием «вавилонская грешница».