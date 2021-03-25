Причиной массовой госпитализации детей в Сидорах мог стать ротавирус

Волгоград, 25 марта. В больнице находятся шесть детей из села Сидоры. По данным источника ФАН, они могли заболеть ротавирусом, с пищевыми отравлениями в школах и садах это не связано.

Изначально в селе заразился один ребенок. От него инфекция «перекочевала» к трем братьям и сестрам, после чего заболели еще двое соседских детей.

Возраст пациентов составляет от трех до 11 лет. Троих доставили в районное медучреждение, самых маленьких положили в инфекционное отделение городской больницы Волгограда. За их состоянием внимательно следят врачи. Специалисты проводят лабораторные исследования для установления точной причины недомогания, сообщал ФАН.