Поднимавшие подлодку «Курск» спасатели придут на помощь в заблокированный Суэцкий канал

Каир, 25 марта. Контейнеровоз Ever Given перекрыл транспортную артерию в Суэцком канале, сев на мель. На место ЧП направлены специалисты из разных стран.

Из-за корабля проследовать своему маршруту не могут более 200 судов. По данным порталов Marinetraffic и Vesselfinder, груженый контейнеровоз вышел из китайского порта и направлялся в нидерландский Роттердам. Ранее судну на помощь пришли девять буксиров, которые безуспешно пытались оттащить корабль.

Владелец судна вызвал на помощь команду спасателей SMIT Salvage из нидерландской компании Royal Boskalis Westminster NV. Они ранее поднимали подлодку «Курск» со дна Баренцева моря в 2000 году. Сотрудники экстренной службы также откачивали топливо из лайнера Costa Concordia. Он сел на мель в Италии в 2012 году.

ФАН сообщал подробности инцидента в Суэцком канале.