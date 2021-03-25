МЭР РФ собирается ввести пошлину на экспорт подсолнечного масла

Москва, 25 марта. Пошлина на экспорт подсолнечного масла может быть введена в России с 1 сентября. Об этом сообщил глава Министерства экономического развития РФ Максим Решетников.

Министр уточнил, что пошлина на подсолнечное масло будет сконструирована по принципу аналогичного механизма, действующего для экспорта пшеницы. На масло будет установлена определенная цена отчисления, ниже которой пошлины не будет.

По словам Решетникова, 70% от превышения будет поступать в виде пошлины в бюджет, а 30% — оставаться у сельхозпроизводителей. Размер пошлины пока обсуждается, однако, как отметил министр, она содержит достаточную норму рентабельности для производителей.

Правительство РФ в конце 2020 года предприняло ряд мер для стабилизации продовольственных цен на внутреннем рынке. В частности, были введены экспортные пошлины на масличные и пшеницу. Кроме того, производители и торговые сети договорились заморозить цены на растительное масло и другие социально значимые продукты.

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов ранее обозначил позицию Минпромторга РФ относительно регулирования цен на продукты питания. Перед этим он назвал условие для возвращения рыночного принципа регулирования продовольствия.