Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

МИД России заявил о деградации отношений с Киевом

МИД России заявил о деградации отношений с Киевом

Москва, 25 марта. Отношения Москвы и Киева продолжают ухудшаться. Об этом говорится в распространенном обзоре МИД России.

Российско-украинские отношения деградируют, отметили дипломаты. Наметившиеся подвижки в решении некоторых двусторонних вопросов не получили развития.

«Власти в Киеве продолжали линию на конфронтацию, сознательно разрушая еще сохраняющиеся связи с Россией», — указано в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Ранее замглавы МИД РФ отметил ухудшение отношений России и НАТО. Практическое взаимодействие с Альянсом почти остановлено.

Новости партнеров