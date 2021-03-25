Владимир Путин поддержал создание российского фильма о народном ополчении

Москва, 25 марта. Президент России Владимир Путин поддержал создание фильма о народном ополчении и назвал его нужным как для нынешнего, так и для будущих поколений.

О производстве картины рассказал российскому лидеру генеральный директор ООО «Студия Военфильм» Игорь Угольников. Он вышел на связь во время онлайн-встречи главы государства с лауреатами премий в области культуры и искусства.

Президент назвал тему «шикарной и нужной» и пообещал оказать всяческую поддержку. Путин напомнил, что фильм Угольникова о подольских курсантах изучают в школах и училищах.

«Уверен, что и новый ваш проект о народном ополчении будет столь же ярким и востребованным», — заключил глава государства.

Российский лидер на встрече также поручил правительству и администрации проработать вопрос организации русскоязычного конкурса песен.